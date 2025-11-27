إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق نقيطة – أجّا بمحافظة الدقهلية، حيث اصطدم ميكروباص بسيارة نقل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من: نوال صلاح أبو النجا، 44 عامًا، مقيمة أجّا، وكسر بالقدم اليمنى. ونهال السيد محمد أبو النجا، 35 عامًا، مقيمة أجّا، وأصيبت بما بعد الارتجاج. وأحمد محمد حسن محمد، 22 عامًا، مقيم الديرس – أجّا، وكسر بالساق اليمنى. وإسراء الشحات إبراهيم العدوي، 19 عامًا، مقيمة الديرس – أجّا، وأصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.