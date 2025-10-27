طريقة عمل كيكة اللبن الساخن... خطوة بخطوة

كيكة اللبن الساخن من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة اللبن الساخن فيما يلي….

مقادير كيكة اللبن الساخن



● 2 كوب دقيق

● 1 كوب سكر

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 1 كوب لبن

● نصف كوب زبدة

● 2 بيضة

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● فانيليا

الوجه:

● لبن

● سكر بودرة



طريقة تحضير كيكة اللبن الساخن



يسخن اللبن في إناء على النار

يخلط في الخلاط البيض والفانيليا والسكر والزبدة واللبن والخل

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

توضع في فرن ساخن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .

تترك لتهدأ

يضاف على الوجه اللبن والسكر البودرة

تقطع وتقدم .