رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
أسماء عبد الحفيظ

لم تكن مي عز الدين ، بحاجة إلى فستان مرصع بالأحجار الكريمة أو يحمل توقيع مصمم عالمي، لتلفت الأنظار، فقد اختارت أن تكون الأناقة في البساطة فأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ناعمة وراقية وملهمة لكل محبي الموضة الهادئة.

تفاصيل فستان مي عز الدين

ظهرت النجمة مي عز الدين، بفستان من اللون الأوف وايت بتصميم أوف شولدر مكشوف الأكتاف طويل ومنسدل برقة تتخلله طبقات من الشيفون الناعم التي أضفت عليه حركة أنثوية جذابة.

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

الفستان تميز بقصة بسيطة أبرزت قوام مي المتناسق ورشاقتها دون أي مبالغة في التفاصيل ، مما جعل الإطلالة تبدو طبيعية وأنيقة في الوقت نفسه ، وكأنها رسالة غير مباشرة بأن الجمال لا يحتاج إلى بهرجة أو تكلّف.

سعر فستان مى عز الدين

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بينما توقع البعض أن يكون الفستان من تصميم عالمي باهظ الثمن ، كشفت مصادر قريبة من فريق الإطلالة أن سعر فستان مي عز الدين ، يقارب مائة وسبعة وتسعين دولارًا أي ما يعادل حوالي عشرة آلاف جنيه مصري.

السعر البسيط بالنسبة لنجمة بحجم مي عز الدين ، شكل مفاجأة لجمهورها حيث اعتبره كثيرون دليلا على ذوقها الراقي وبساطتها الحقيقية ، وأنها لا تحتاج إلى المبالغة لتثبت حضورها أو مكانتها.

وانتشرت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ، وأشاد المتابعون بخيارها الذكي ، وقال البعض إن الأناقة ليست في السعر بل في الذوق والثقة بالنفس.

لمسة مكياج هادئة تكمل إطلالة مى عز الدين فى حفل زفافها

اختارت مي مكياجا ناعما بتدرجات البيج والوردي، مع تسريحة شعر منسدلة بتموجات خفيفة مما جعل الإطلالة تبدو أقرب للطبيعية والرقي في أبسط صورة لها ، وقد انعكست هذه البساطة على ملامحها الهادئة التي أحبها الجمهور.

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

خلال ساعات من نشر الصور ، تصدر اسم مي عز الدين قائمة الأكثر تداولا في مصر والعالم العربي ، وامتلأت الصفحات بالتعليقات التي تشيد بإطلالتها البسيطة التي تعبر عن شخصيتها الهادئة.

ووصفت صفحات الموضة، الإطلالة بأنها مثال على أن الفخامة لا تعني المبالغة وأن الجمال في التفاصيل الهادئة والتناسق البصري.

مي عز الدين تقدم درسًا في الأناقة فى حفل زفافها

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

أكدت مي عز الدين بهذه الإطلالة أن البساطة لا تقل سحرًا عن الفخامة ، وأن الثقة بالنفس هي سر الجمال الحقيقي، فقدمت نموذجًا تلهم به الفتيات باختيار ما يناسب شخصيتهن دون تقليد أو استعراض.

واختيارها لفستان ناعم وبسعر مناسب كان رسالة واضحة ، تقول إن الأناقة الحقيقية لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة ، بل تحتاج إلى ذوق وإحساس بالتوازن.

