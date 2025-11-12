قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
فن وثقافة

فرحانة لكي من قلبي.. ياسمين صبري تهنئ مي عز الدين بالزواج

مي عز الدين
مي عز الدين
سارة عبد الله

هنّأت الفنانة ياسمين صبري، الفنانة مي عز الدين، بعد إعلانها الزواج على أحمد تيمور.

وكتبت ياسمين صبري عبر ستوري انستجرام: “ألف مبروك يا أجمل مي تستاهلي كل الحب والسعادة فرحانة لك من قلبي”.

يذكر أن مي عز الدين أعلنت منذ قليل عن زواجها من أحمد تيمور بشكل مفاجىء بحضور أسرتهما وعدد من الأصدقاء المقربين، وتلقت مي عز الدين تهاني متابعيها والعديد من الفنانين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور لأحمد تيمور، زوج مي عز الدين، مع الفنانة هيدي كرم، دون أن يعرف البعض طبيعة العلاقة بينهما.

وكانت هيدي كرم تظهر في العديد من اللايفات مع أحمد تيمور، ويتحدثان للمتابعين عن العديد من الأمور، كما ظهرا معا في عدة مناسبات، وكانت لايفاتهما تحقق مشاهدات عالية على التيك توك، وقد ألمح البعض إلى وجود قصة حب بينهما، وهو أمر غير صحيح، حيث كانا صديقين ونجحا معا في اللايفات.

مي عز الدين ياسمين صبري أحمد تيمور

