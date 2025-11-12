فرحانة لكي من قلبي.. ياسمين صبري تهنئ مي عز الدين بالزواج

هنّأت الفنانة ياسمين صبري، الفنانة مي عز الدين، بعد إعلانها الزواج على أحمد تيمور.

وكتبت ياسمين صبري عبر ستوري انستجرام: “ألف مبروك يا أجمل مي تستاهلي كل الحب والسعادة فرحانة لك من قلبي”.

يذكر أن مي عز الدين أعلنت منذ قليل عن زواجها من أحمد تيمور بشكل مفاجىء بحضور أسرتهما وعدد من الأصدقاء المقربين، وتلقت مي عز الدين تهاني متابعيها والعديد من الفنانين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور لأحمد تيمور، زوج مي عز الدين، مع الفنانة هيدي كرم، دون أن يعرف البعض طبيعة العلاقة بينهما.

وكانت هيدي كرم تظهر في العديد من اللايفات مع أحمد تيمور، ويتحدثان للمتابعين عن العديد من الأمور، كما ظهرا معا في عدة مناسبات، وكانت لايفاتهما تحقق مشاهدات عالية على التيك توك، وقد ألمح البعض إلى وجود قصة حب بينهما، وهو أمر غير صحيح، حيث كانا صديقين ونجحا معا في اللايفات.