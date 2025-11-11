ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور لأحمد تيمور، زوج مي عز الدين، مع الفنانة هيدي كرم، دون أن يعرف البعض طبيعة العلاقة بينهما.

وكانت هيدي كرم تظهر في العديد من اللايفات مع أحمد تيمور، ويتحدثان للمتابعين عن العديد من الأمور، كما ظهرا معا في عدة مناسبات، وكانت لايفاتهما تحقق مشاهدات عالية على التيك توك، وقد ألمح البعض إلى وجود قصة حب بينهما، وهو أمر غير صحيح، حيث كانا صديقين ونجحا معا في اللايفات.

يذكر أن مي عز الدين أعلنت منذ قليل عن زواجها من أحمد تيمور بشكل مفاجىء بحضور أسرتهما وعدد من الأصدقاء المقربين، وتلقت مي عز الدين تهاني متابعيها والعديد من الفنانين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.