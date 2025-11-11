حضر عيد ميلادها والعرض الخاص لفيلمها| هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال؟

تداولت مؤخرا بعض الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الفنانة أسماء جلال والنجم عمرو دياب، دون أن يؤكد أي منهما الخبر أو ينفيه.

مبرر هذه الأخبار حضور الهضبة عيد ميلاد أسماء جلال الأخير، ثم حضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" ثم حضوره أيضا حفل الآفتر بارتي الذي أقيم بعد العرض الخاص، ما أشار إلى وجود علاقة بينهما.

ومن المعروف أن عمرو دياب يحيط حياته الخاصة بسياج من السرية، إلى درجة أن أحدا حتى اليوم لا يستطيع تحديد نوع العلاقة التي ربطته بالفنانة دينا الشربيني، التي كانت تظهر معه في العديد من المناسبات.

من المعروف أن عمرو دياب تزوج بشكل معلن مرتين، الأولى من شيرين رضا، والثانية من السعودية زينة عاشور، وانتهت الزيجتان بالانفصال.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم و الثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين إخراج طارق العريان