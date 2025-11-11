قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
حضر عيد ميلادها والعرض الخاص لفيلمها| هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال؟

أوركيد سامي

تداولت مؤخرا بعض الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الفنانة أسماء جلال والنجم عمرو دياب، دون أن يؤكد أي منهما الخبر أو ينفيه.

مبرر هذه الأخبار حضور الهضبة عيد ميلاد أسماء جلال الأخير، ثم حضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" ثم حضوره أيضا حفل الآفتر بارتي الذي أقيم بعد العرض الخاص، ما أشار إلى وجود علاقة بينهما.

ومن المعروف أن عمرو دياب يحيط حياته الخاصة بسياج من السرية، إلى درجة أن أحدا حتى اليوم لا يستطيع تحديد نوع العلاقة التي ربطته بالفنانة دينا الشربيني، التي كانت تظهر معه في العديد من المناسبات.

من المعروف أن عمرو دياب تزوج بشكل معلن مرتين، الأولى من شيرين رضا، والثانية من السعودية زينة عاشور، وانتهت الزيجتان بالانفصال.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم و الثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين  إخراج طارق العريان 

اسماء جلال عمرو دياب

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

