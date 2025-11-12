قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو

النجم أحمد فهمي مع أوركيد سامي
النجم أحمد فهمي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

 كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس وأسرار مسلسله الجديد "اتنين قهوة"، مؤكدًا أنه عمل رومانسي يناقش فكرة جديدة في العلاقات بطريقة مختلفة، ومليئة بالمشاعر والدراما الواقعية.

وأعرب “فهمي” في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع البرومو الرسمي للمسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع هذا الكم من الحماس والتشويق الذي أبداه الجمهور منذ طرح الإعلان الدعائي.

وقال فهمي في تصريحاته لـ"صدى البلد": "اتنين قهوة تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة لي، الموضوع جديد ومكتوب بشكل قريب من الناس، وإن شاء الله يعجب الجمهور وقت عرضه."

كما تحدث عن تعاونه مع النجمة مرام علي، مؤكدًا أنها فنانة موهوبة جدًا وسعيد بالعمل معها، مشيدًا بروح فريق العمل التي ساعدت على خروج المسلسل بشكل مميز.

أما عن مشاركته كضيف شرف في فيلم "السلم والثعبان"، فأوضح فهمي أنه تحمس للعمل مع المخرج طارق العريان، وهو ما جعله يوافق على الظهور كضيف شرف في الفيلم، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة ومختلفة وأضافت له على المستوى الفني.

واختتم “فهمي” حديثه قائلاً إن مسلسل "اتنين قهوة" سيُعرض قريبًا، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر عند عرضه.

أبطال مسلسل "اتنين قهوة"

يشارك في بطولة المسلسل: أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، مي القاضي، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، وهبة الأباصيري، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

لمشاهدة البرومو:


https://youtube.com/shorts/NYhrLIhS-BU?si=tXSTIdEU9_7FytI-

