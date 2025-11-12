أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

تُعد مناعة الأطفال خط الدفاع الأول ضد الأمراض والعدوى، إلا أن كثيرًا من العادات اليومية البسيطة التي يمارسها الأطفال أو أولياء الأمور قد تضعف الجهاز المناعي دون أن يشعروا.

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

وتؤكد تقارير طبية وصحية، أن بعض السلوكيات الخاطئة الشائعة يمكن أن تؤثر سلبًا على مناعة الطفل، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتكررة، وفقا لما نشر في موقع PubMed، ومن أبرز هذه الأخطاء ما يلي :

ـ تناول أطعمة غير صحية أو مليئة بالسكريات والمعالجات:

الإفراط في تناول الوجبات السريعة، السكريات، والمنتجات عالية الملح يُضعف ميكروبيوم الأمعاء الذي يشكل جزءًا كبيرًا من مناعة الطفل.

نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وD والزنك والمغنيسيوم يؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ـ قلة النوم أو اضطراب مواعيد النوم:

يؤكد خبراء الصحة أن الأطفال الذين يحصلون على ساعات نوم أقل من الموصى بها يكونون أكثر عرضة للعدوى.

السهر المستمر واستخدام الشاشات قبل النوم يقلل جودة النوم، ويؤثر بذلك على المناعة.

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

ـ قلة الحركة وعدم التعرض للشمس:

نقص النشاط البدني يقلل من تدفق الدم واللمف بالجسم، ما يضعف نشاط الجهاز المناعي.

قلة التعرض للشمس تقلل مستويات فيتامين D الضروري للمناعة.

ـ الإفراط في النظافة ومنع التعرض الطبيعي للميكروبات:

تشير دراسات حديثة، إلى أن التعرض الطبيعي للجراثيم الآمنة يساعد الجهاز المناعي على التطور، وأن التعقيم المفرط قد يضعف مناعة الطفل على المدى الطويل.

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

ـ إهمال الحالة النفسية للطفل والتعرض للضغط العصبي:

التوتر والضغط الدراسي والعاطفي يؤديان إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يثبط عمل الجهاز المناعي.

ـ سوء التغذية سواء بالنقص أو الزيادة:

سوء التغذية، سواء كان بسبب نقص العناصر أو الإفراط في تناول الطعام غير الصحي، يرتبط بضعف المناعة وارتفاع الالتهابات.