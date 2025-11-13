اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش..

وتألقت نسرين طافش، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الوردي يظهر رشاقتهامن MoonMains وسعره 60 ألف جنيه ، ونسقت معه حقيبة من Louis Vuitton سعرها 363 ألف جنيه وبلغ سعر الإطلالة 423 ألف جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل بطريقة الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نسرين طافش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نسرين طافش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.