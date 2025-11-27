تويوتا كورولا الشكل الجديد .. تصميم 2026 يخطف الأنظار | صور

قدمت تويوتا في معرض جوانزو للسيارات نسخة فيس ليفت مطوّرة من الجيل الحالي لكورولا، في خطوة تأتي بعد فترة قصيرة من الكشف عن نموذج اختباري يمهّد للجيل الثالث عشر المرتقب من هذه السيدان الشهيرة.

ويعكس هذا التحديث رغبة تويوتا في الحفاظ على حضور كورولا القوي داخل الأسواق الآسيوية، وخصوصًا السوق الصيني الذي يعد أحد أكبر أسواقها وأكثرها تأثيرًا في مسار تطوير الطراز.

تويوتا كورولا الجديدة

شهدت النسخة الجديدة تغييرات بارزة في خيارات المحركات، حيث اعتمدت كورولا في الصين على محرك سعة 2.0 لتر بتنفس طبيعي يولد 171 حصانًا، مرتبط بناقل حركة من نوع سي في تي.

ويأتي هذا التحول بعد استغناء تويوتا عن محركات 1.2 تيربو و1.5 تيربو التي كانت متاحة سابقًا، كما يتوفر خيار هجين يجمع بين محرك سعة 1.8 لتر يعمل بدورة أتكينسون بقوة 98 حصان.

تويوتا كورولا الجديدة

إضافة إلى محركين كهربائيين وبطارية جديدة، لتقدم النسخة الهجينة استهلاكًا اقتصاديًا يبلغ 4.13 لتر لكل 100 كيلومتر وبمدى يتجاوز 1000 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

حتى الآن لا تتوفر مؤشرات رسمية حول إمكانية وصول هذه التعديلات إلى كورولا المخصصة للأسواق العالمية، خاصة أن الشركة تستعد لطرح الجيل الجديد كليًا بحلول عام 2027.

تويوتا كورولا الجديدة

تصميم السيارة تويوتا كورولا الجديدة

تظهر كورولا المحسّنة بتصميم أمامي مختلف بوضوح عن النسخة السابقة، إذ حصلت المصابيح الأمامية على شكل يشبه حرف C مع خطوط حادة تعزز الطابع الرياضي، وتمت إعادة تشكيل المصد الأمامي ليضم زوايا بارزة على هيئة L تحتضن مصابيح الضباب.

بينما أصبحت فتحة التهوية السفلية أنحف وأطول لتعطي الواجهة حضورًا أكثر اتساعًا، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية جديدة وتفاصيل محسّنة في الشبكة الأمامية، مع شريط ضوئي ممتد، بالإضافة إلى إشارات جانبية للمرايات، وفتحة سقف كهربائية.

تويوتا كورولا الجديدة

مقصورة داخلية معاد تجهيزها بتقنيات محدثة

شهدت المقصورة الداخلية تغييرات شاملة بدأت من لوحة قيادة جديدة تعتمد أسلوبًا أفقيًا مع فتحات تكييف ممتدة على كامل عرض الكونسول، وتم تحديث موضع فتحات التهوية السفلية، بالإضافة إلى تقديم شاشة وسطية قياس 12.9 إنش تعتمد على معالج أكثر تطورًا من كوالكوم، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

وتعكس اطلالة الفيس ليفت رغبة تويوتا في الحفاظ على تنافسية كورولا خلال الأعوام المتبقية قبل طرح الجيل الثالث عشر، عبر تحسينات تصميمية وتقنية ومنظومات دفع أكثر ملاءمة لمتطلبات السوق الصيني المتسارع في التغيير.