حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

يُعد القلي من أساسيات المطبخ اليومي في البيوت المصرية، لكنه غالبًا ما يترك وراءه فوضى من بقع الزيت المتناثرة على البوتاجاز والرخامة وحتى الجدران.

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

وبحسب خبراء الطهي والتنظيف، هناك حيل ذكية وبسيطة تساعد في تقليل تطاير الزيت والحفاظ على مطبخ نظيف ومرتب، وفقًا لما نشر في موقع Good Housekeeping، ومن أبرز الحيل لمنع تطاير الزيت:

ـ إضافة رشة ملح أو دقيق:

ينصح الخبراء بإضافة رشة ملح أو دقيق إلى الزيت قبل وضع الطعام، حيث تساعد هذه الطريقة على امتصاص الرطوبة الزائدة وتقليل فقاعات الزيت المسببة للرذاذ.

ـ استخدام شريحة ليمون:

وضع شريحة ليمون في الزيت الساخن لبضع ثوانٍ يقلل من تطاير الزيت، كما يمنحه رائحة منعشة، خاصة عند قلي المأكولات البحرية.

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

ـ شريحة بطاطس نيئة:

إحدى الحيل التقليدية الفعّالة هي وضع شريحة بطاطس نيئة داخل الزيت الساخن، حيث تعمل على امتصاص الرغوة وتحد من تطاير الزيت.

ـ غطاء شبكي معدني بدل الغطاء العادي:

الغطاء العادي يحبس البخار ويعيده إلى الزيت مما يزيد من التناثر، بينما الغطاء الشبكي يسمح بخروج البخار ويمنع في نفس الوقت تطاير الزيت للخارج.

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

ـ تجفيف الطعام جيدًا:

الماء هو العدو الأول للقلي؛ أي قطرات ماء على البطاطس أو الباذنجان أو حتى على الملاعق تؤدي إلى تطاير الزيت. لذلك يجب تجفيف الطعام جيدًا باستخدام مناديل المطبخ قبل وضعه في الزيت.

باتباع هذه الحيل البسيطة، يمكن الاستمتاع بالمقليات المقرمشة والشهية دون معاناة من بقع الزيت، مما يجعل عملية القلي أكثر سهولة وأمانًا في المطبخ.