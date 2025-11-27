قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير المصري ضيف شرف Unity Cup وهشام خرما يحيي حفل الختام

أمير المصري
أمير المصري

بطولة Unity Cup’25 تنطلق في دورتها الثانية وتجمع 24 شركة وأكثر من 1000 من ذوي الإعاقة

استمرارًا في تعزيز التنوع وتشجيع ثقافة بيئة العمل الشاملة من خلال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم، انطلقت الدورة الثانية من بطولة Unity Cup’25، بمشاركة 24 من كبرى الشركات المحلية والعالمية، حيث يشارك في البطولة أكثر من 2000 مشارك، من بينهم أكثر من 1000 من ذوي الإعاقة، على أن تقام النهائيات وتوزيع الجوائز السبت 29 نوفمبر.

وتعتبر Unity Cup’25 بطولة رياضات شاملة ومتميزة تضم 20 فريقًا من كبرى الشركات، سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم، بما في ذلك أعضاء من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لشركة حلم. سيتحد المشاركون في الملعب للعب مباراتين رئيسيتين: كرة القدم للإعاقات المتنوعة ورياضة الجولبول، كما ستضم البطولة مباراة ودية بين مديري الشركات المشاركة في البطولة، وسوف يحيي حفل الختام وتوزيع الجوائز المؤلف الموسيقي هشام خرما.

بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، سيحصل المشاركون على دورة تعليمية عبر الإنترنت حول أخلاقيات التعامل مع الإعاقة قبل النهائيات، وتدريب حول المساواة في الإعاقة لفرق القيادة  قبل البطولة.

ويعلق على ذلك رامز ماهر المدير العام لحلم "بطولة Unity Cup ليست تنافسية، لكنها أكثر من ذلك، هي احتفاء بالإمكانات البشرية وعامل محفز للتغيير. بالتعاون سويًا نكتشف القدرات غير العادية عندما يتحد مجموعة متنوعة من الأفراد، ونلهم الشركات لإعادة التفكير في نهجها تجاه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. معاً، نلعب لكي لا نترك أحداً خلف الركب، لنثبت أن كل مشارك هو فائز".

وتضيف آمنة الساعي المؤسسة المشاركة في  حلم "منذ تأسيس حلم ونحن نسعى دائمًا إلى دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة اليومية بكل الطرق الممكنة، وكما هو من المهم جدًا المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة في الحياة العملية، من المهم أيضًا تعزيز ذلك بالأنشطة الترفيهية، والرياضة هي أحد أهم الأنشطة، حيث التعاون والروح الرياضية وبذل المجهود والاستمتاع بالألعاب مع زملائنا والشركات الصديقة، وهذا بالضبط ما نحاول تحقيقه على أرض الواقع من خلال بطولة Unity Cup’25".

وتعتبر الجولبول رياضة جماعية مصممة خصيصًا للرياضيين ذوي الإعاقة البصرية، لكنها مفتوحة أيضًا للاعبين من ذوي الإعاقات المختلفة. في هذه اللعبة، يتنافس فريقان من ثلاثة لاعبين كل منهما لتسجيل الأهداف من خلال إدخال الكرة في مرمى الفريق المنافس. الكرة المستخدمة في الجولبول تحتوي على أجراس، تصدر صوتًا عند تحرك الكرة عبر الملعب. يرتدي اللاعبون أغطية للعيون لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، ويتعين عليهم الاعتماد على حواسهم الأخرى، وخاصة السمع، لتتبع حركة الكرة.

كرة القدم للإعاقات المتنوعة ، هي شكل من أشكال كرة القدم المصممة لتكون شاملة ومتاحة للأشخاص ذوي مجموعة واسعة من الإعاقات. الفكرة الأساسية هي خلق فرص للأفراد ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المختلفة للمشاركة والاستمتاع بلعبة كرة القدم.  في كرة القدم للإعاقات المتنوعة يتم تعديل القواعد وطريقة اللعب لتلائم الاحتياجات والقدرات المتنوعة للاعبين.  

أمير المصري هشام خرما حفلات هشام خرما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مشرحة

مصرع ربة منزل بطلق نارى على يد شقيق زوجها في قنا

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة طمس لوحات سيارته بالبحيرة

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد