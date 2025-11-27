أمير المصري ضيف شرف Unity Cup وهشام خرما يحيي حفل الختام

بطولة Unity Cup’25 تنطلق في دورتها الثانية وتجمع 24 شركة وأكثر من 1000 من ذوي الإعاقة

استمرارًا في تعزيز التنوع وتشجيع ثقافة بيئة العمل الشاملة من خلال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم، انطلقت الدورة الثانية من بطولة Unity Cup’25، بمشاركة 24 من كبرى الشركات المحلية والعالمية، حيث يشارك في البطولة أكثر من 2000 مشارك، من بينهم أكثر من 1000 من ذوي الإعاقة، على أن تقام النهائيات وتوزيع الجوائز السبت 29 نوفمبر.

وتعتبر Unity Cup’25 بطولة رياضات شاملة ومتميزة تضم 20 فريقًا من كبرى الشركات، سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم، بما في ذلك أعضاء من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لشركة حلم. سيتحد المشاركون في الملعب للعب مباراتين رئيسيتين: كرة القدم للإعاقات المتنوعة ورياضة الجولبول، كما ستضم البطولة مباراة ودية بين مديري الشركات المشاركة في البطولة، وسوف يحيي حفل الختام وتوزيع الجوائز المؤلف الموسيقي هشام خرما.

بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، سيحصل المشاركون على دورة تعليمية عبر الإنترنت حول أخلاقيات التعامل مع الإعاقة قبل النهائيات، وتدريب حول المساواة في الإعاقة لفرق القيادة قبل البطولة.

ويعلق على ذلك رامز ماهر المدير العام لحلم "بطولة Unity Cup ليست تنافسية، لكنها أكثر من ذلك، هي احتفاء بالإمكانات البشرية وعامل محفز للتغيير. بالتعاون سويًا نكتشف القدرات غير العادية عندما يتحد مجموعة متنوعة من الأفراد، ونلهم الشركات لإعادة التفكير في نهجها تجاه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. معاً، نلعب لكي لا نترك أحداً خلف الركب، لنثبت أن كل مشارك هو فائز".

وتضيف آمنة الساعي المؤسسة المشاركة في حلم "منذ تأسيس حلم ونحن نسعى دائمًا إلى دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة اليومية بكل الطرق الممكنة، وكما هو من المهم جدًا المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة في الحياة العملية، من المهم أيضًا تعزيز ذلك بالأنشطة الترفيهية، والرياضة هي أحد أهم الأنشطة، حيث التعاون والروح الرياضية وبذل المجهود والاستمتاع بالألعاب مع زملائنا والشركات الصديقة، وهذا بالضبط ما نحاول تحقيقه على أرض الواقع من خلال بطولة Unity Cup’25".

وتعتبر الجولبول رياضة جماعية مصممة خصيصًا للرياضيين ذوي الإعاقة البصرية، لكنها مفتوحة أيضًا للاعبين من ذوي الإعاقات المختلفة. في هذه اللعبة، يتنافس فريقان من ثلاثة لاعبين كل منهما لتسجيل الأهداف من خلال إدخال الكرة في مرمى الفريق المنافس. الكرة المستخدمة في الجولبول تحتوي على أجراس، تصدر صوتًا عند تحرك الكرة عبر الملعب. يرتدي اللاعبون أغطية للعيون لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، ويتعين عليهم الاعتماد على حواسهم الأخرى، وخاصة السمع، لتتبع حركة الكرة.

كرة القدم للإعاقات المتنوعة ، هي شكل من أشكال كرة القدم المصممة لتكون شاملة ومتاحة للأشخاص ذوي مجموعة واسعة من الإعاقات. الفكرة الأساسية هي خلق فرص للأفراد ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المختلفة للمشاركة والاستمتاع بلعبة كرة القدم. في كرة القدم للإعاقات المتنوعة يتم تعديل القواعد وطريقة اللعب لتلائم الاحتياجات والقدرات المتنوعة للاعبين.