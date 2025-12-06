مصطفي أبو زهرة لـ " صدي البلد " : متفائل بالمنتخب وقادرون على الوصول لنقطة بعيدة فى المونديال

أبدى مصطفي أبو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ارتياحه لقرعة بطولة كأس العالم 2026 التى اقيمت أمس وسط احتفالات كبري فى الولايات المتحدة الامريكية وبحضور رسمى تقدمهم الرئيس الامريكي ترامب .

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي جرت مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة ضمن النسخة التاريخية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجوار:

بلجيكا

إيران

نيوزيلندا

وقال مصطفي ابو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " : متفائل بالمنتخب فى المونديال ولدينا فرصة تاريخية للتقدم للأمام فى كأس العالم لا سيما أننا نمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك .

وقال أبو زهرة سيكون هناك العديد من الاجتماعات المهمة مع الجهاز الفنى لوضع برنامج اعداد قوى لاعداد المنتخب بالشكل النموذجي خاصة أن المنتخب يلقى اهتماما كبيرا من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة التى يترأسها الدكتور أشرف صبحي الذي يحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب والمنتخبات الوطنية فى كل الألعاب الرياضية .

وأوضح أبو زهرة : شعرت بفرحة وارتياح الجماهير المصرية بعد مراسم القرعة أمس بالوقوع فى هذه المجموعة ولكن علينا العمل من أجل تحقيق بطاقة التأهل وتقدير كل المنافسين خاصة أن الكرة لا يوجد بها كبير أو صغير حاليا وتعترف فقط بالمجهود داخل الملعب وحالة التوفيق خلال أحداث اللقاء .

وأشار أبو زهرة الى المنتخب يضم حاليا أفضل العناصر وأصحاب الخبرات الكبري فى مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح الذى أتوقع أن يقدم واحدة من أفضل بطولاته عبر التاريخ .

تعليق هاني أبو ريدة على قرعة كأس العالم

عبر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عن فخره الشديد بالتواجد في قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكداً أن سعادته كانت لا توصف بوجود المنتخب المصري هذه المرة في القرعة، بعد تأهله إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، مشيراً إلى أن مصر تستحق الأفضل دائماً.

وأضاف أبوريدة أن وجود منتخب مصر في القرعة، التي حضرها عدد كبير من رؤساء دول العالم، وأساطير الكرة والرياضة والفن في العالم، فخر كبير، مؤكداً أنه إحساس مختلف أن أحضر قرعة المونديال بين زملائي في فيفا على رأس الاتحاد المصري في وجود اسم مصر ومنتخبها، الذي يشارك في المونديال، خلال الصيف المقبل.

وحول ما أسفرت عنه القرعة، قال هاني أبوريدة إن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المصري إلى جانب، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، متوازنة ولكنها ليست سهلة كما يردد البعض، موضحاً أنه لا توجد مباريات سهلة في هذا المستوى من المنافسة، خاصة وأن كل المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم، منتخبات قوية، مشدداً على أن منتخب مصر سيتعامل مع المجموعة وكل مبارياته باحترام شديد، ومشيراً إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة وتسجيل مشاركة تاريخية.