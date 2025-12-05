قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
توك شو

تماسيح الزوامل تثير الذعر بين المواطنين.. وإنذار عاجل من بيطري الشرقية للأهالي

تمساح
تمساح
محمد البدوي

فجّر الدكتور محمد بشّار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، مفاجأة غير متوقعة بشأن واقعة ظهور تماسيح داخل مصرف مائي بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، مؤكدًا أن اللجنة الميدانية لم تعثر على تمساح واحد كما تردد، بل رصدت أكثر من تمساح تتحرك داخل المياه.

وأوضح "بشار" في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن غرفة العمليات تلقت خلال اليومين الماضيين عدة بلاغات من الأهالي تفيد بظهور تمساح صغير يخرج إلى حافة المصرف ثم يعود سريعًا إلى المياه، ما استدعى تشكيل لجنة طوارئ موسّعة تضم الطب البيطري، ومجلس مدينة مشتول السوق، والبيئة، والري، والصرف، وقوات الشرطة.

وأضاف أن أعضاء اللجنة لاحظوا وجود أكثر من تمساح بأحجام صغيرة، مطمئنًا الأهالي بأن هذه الزواحف  رغم المفاجأة  ليست من النوع القادر على إحداث أذى كبير، لكونها في مرحلة عمرية مبكرة وتهرب فور سماع أي حركة أو ضوضاء.

وعن سبب عدم الإمساك بأي تمساح حتى الآن، أوضح مدير الطب البيطري أن عرض المصرف الكبير وعمقه يسهل هروبها داخل المياه، وأن فرق البيئة المتخصصة في التعامل مع الحياة البرية في طريقها إلى الموقع مزوّدة بالأدوات اللازمة لاصطيادها.

 فرض رقابة كاملة على المنطقة

وأشار "بشار" إلى أن اللجنة تواصل عملها منذ الثامنة صباح أمس وحتى اللحظة دون مغادرة الموقع، مع فرض رقابة كاملة على المنطقة ووضع شبكات بين كوبريين لحصر حركة التماسيح ومنعها من الانتقال إلى مناطق أخرى.

عدم الاقتراب من المياه

وختم برسالة للأهالي: “الوضع تحت السيطرة… ولا يوجد أي خطر طالما يلتزم المواطنون بعدم الاقتراب من المياه أو محاولة التعامل مع التماسيح بأنفسهم، والفرق المختصة وحدها هي المسؤولة عن الإمساك بها وتأمين المكان.” 

الطب البيطري مديرية الطب البيطري قرية الزوامل مركز بلبيس تمساح

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

