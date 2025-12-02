قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتدى ملابس سوداء.. حضور المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمته
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
أخبار العالم

إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان

القسم الخارجي

أكدت إيران اليوم الثلاثاء أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ضمن الأطر القانونية التي يحددها البرلمان الإيراني.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت يسعى فيه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إلى إعادة بناء الثقة بين الجانبين. وقال جروسي في مؤتمر صحفي إن الحوار هو الأساس في إدارة العلاقة مع طهران، مؤكدًا ضرورة أخذ المتغيرات الداخلية والخارجية المتعلقة بإيران في الاعتبار.

وأشار جروسي إلى أن الوكالة تتطلع إلى تعزيز التعاون ومعالجة ما وصفه بـ"الفجوة وأزمة الثقة" بين الطرفين، موضحًا أن المناقشات لا تزال جارية مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة والسعودية، بشأن اتفاق التعاون النووي الجديد بين الرياض وواشنطن. 

وكشف أنه على تواصل مستمر مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول هذا الملف.

وفي ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرًا، قال جروسي إن منشآت أصفهان ونطنز لم تتعرض للتدمير، مشيرًا إلى أن أي أضرار محتملة يجب أن تعاين وتعلن عنها الوكالة رسميًا.

إيران النووية النووي الإيراني جروسي وكالة الطاقة الذرية

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

الخارجية الألمانية: أوروبا ستدعم أوكرانيا بوضوح

الطيران الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الجنوب اللبناني والبقاع

خبير جرائم إلكترونية يدق ناقوس الخطر من تطبيقات المراهنات والتعارف

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

