إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان

أكدت إيران اليوم الثلاثاء أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ضمن الأطر القانونية التي يحددها البرلمان الإيراني.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت يسعى فيه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إلى إعادة بناء الثقة بين الجانبين. وقال جروسي في مؤتمر صحفي إن الحوار هو الأساس في إدارة العلاقة مع طهران، مؤكدًا ضرورة أخذ المتغيرات الداخلية والخارجية المتعلقة بإيران في الاعتبار.

وأشار جروسي إلى أن الوكالة تتطلع إلى تعزيز التعاون ومعالجة ما وصفه بـ"الفجوة وأزمة الثقة" بين الطرفين، موضحًا أن المناقشات لا تزال جارية مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة والسعودية، بشأن اتفاق التعاون النووي الجديد بين الرياض وواشنطن.

وكشف أنه على تواصل مستمر مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول هذا الملف.

وفي ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرًا، قال جروسي إن منشآت أصفهان ونطنز لم تتعرض للتدمير، مشيرًا إلى أن أي أضرار محتملة يجب أن تعاين وتعلن عنها الوكالة رسميًا.