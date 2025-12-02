قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الدفاع الروسية: مقتل "مرتزقة أجانب" جراء غارة جوية على منطقة "سومي"

الدفاع الروسية: مقتل "مرتزقة أجانب" جراء غارة جوية على منطقة "سومي"
الدفاع الروسية: مقتل "مرتزقة أجانب" جراء غارة جوية على منطقة "سومي"
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل مجموعة وصفتهم بـ"مرتزقة أجانب"، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن لواء تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، جراء غارة جوية نفّذتها القوات الروسية في منطقة سومي.


وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/، أن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي". 


وأشارت وزارة الدفاع الروسية ، مرارا ، إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية، وفقا للوزارة.


كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة"، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات.


وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن عسكريين من قوات مجموعة "الشمال" تمكنوا من إجلاء سبعة مدنيين من مدينة فولتشانسك المحررة في مقاطعة خاركوف.

وزارة الدفاع الروسية مجموعة وصفتهم بـمرتزقة أجانب تشيكيون وبولنديون لواء تابع للقوات المسلحة الأوكرانية غارة جوية القوات الروسية منطقة سومي

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

