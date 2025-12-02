الدفاع الروسية: مقتل "مرتزقة أجانب" جراء غارة جوية على منطقة "سومي"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل مجموعة وصفتهم بـ"مرتزقة أجانب"، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن لواء تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، جراء غارة جوية نفّذتها القوات الروسية في منطقة سومي.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/، أن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية ، مرارا ، إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية، وفقا للوزارة.



كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة"، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن عسكريين من قوات مجموعة "الشمال" تمكنوا من إجلاء سبعة مدنيين من مدينة فولتشانسك المحررة في مقاطعة خاركوف.