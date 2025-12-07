أمطار وسيول متوقعة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هذا الأسبوع على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة، وربما سيول في بعض المناطق.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الأمطار ستؤثر بشكل خاص على سواحل البحر الأحمر وسيناء، وقد تصل إلى بعض المناطق الشمالية والوجه البحري، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تأثير حالة عدم الاستقرار على سواحل البحر الأحمر وسيناء

قال الدكتور محمود القياتي، إن حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل في التأثير على سواحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء، حيث تساقطت الأمطار طوال اليوم وقد كانت رعدية في بعض الأحيان.

وأضاف أن طبيعة المنطقة ساهمت في تكوّن السيول في مناطق مثل خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، مُحذرًا من التداعيات المحتملة لهذه السيول على الطرق والمنخفضات.

فرص الأمطار والعواصف الرعدية على عدة مناطق

أكد القياتي أن فرص سقوط الأمطار ستستمر على سواحل البحر الأحمر غدًا بشكل خفيف، لتزداد قوتها وتصبح متوسطة ورعدية على المناطق الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري يوم الاثنين. وأوضح أن الأمطار قد تتسبب في مشاكل على الطرق بسبب احتمالية تكون السيول، محذرًا من ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل في تلك المناطق.

انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

أشار القياتي إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا طوال الأسبوع، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 21 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. كما تتوقع الأرصاد تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح وحتى الساعة التاسعة صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية في الطرق السريعة.

احتمالية هطول أمطار على القاهرة

ولفت القياتي إلى أن السحب قد تمتد لتشمل المحافظات الشمالية والدلتا، مع احتمال وصول الأمطار إلى القاهرة. وأوضح أنه في حال استمرت التوقعات على ما هي عليه، قد تشهد العاصمة أمطارًا كثيفة في الأيام المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الكميات المتوقعة بشكل دقيق في حينه.

من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري حالة من عدم الاستقرار الجوي مع أمطار غزيرة على عدة مناطق، بالإضافة إلى السيول في بعض الأماكن. ينصح الخبراء المواطنين بمتابعة التحديثات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية، واتخاذ الحيطة والحذر في المناطق التي ستتعرض للأمطار الشديدة والظروف الجوية السيئة.