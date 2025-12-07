أخبار البحر الأحمر: استعدادات قصوى وتحركات عاجلة لمُواجهة عدم استقرار الطقس

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها مع بدء موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها مدينة الغردقة وعدد من مناطق المحافظة، حيث غطّت الغيوم سماء المدينة وتساقطت أمطار متوسطة ومتفرقة منذ الصباح.

أوضح ديوان عام المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الفرعية في المدن. وتم توجيه جميع المديريات والهيئات الخدمية وشركات المرافق لرفع درجة الجاهزية، تأهبًا لأي طارئ قد ينتج عن تقلبات الطقس.

كما شددت غرفة العمليات على أهمية التواجد الميداني للفرق الفنية في الشوارع والمحاور الحيوية للتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات الشفط والطوارئ، إضافة إلى المتابعة المباشرة لحالة الطرق والمناطق المنخفضة.

وفي السياق ذاته، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة وفرق التشغيل والصيانة إلى عدة مناطق في الغردقة لسرعة سحب المياه وإزالة آثار الأمطار. وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس الإدارة، استمرار العمل بخطة الطوارئ وجاهزية فرق الأزمات وجميع سيارات سحب المياه للتعامل مع أية تجمعات بشكل فوري.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار عمل الخط الساخن 125 على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

ودعت محافظة البحر الأحمر الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار المتابعة لحين استقرار الأحوال الجوية في عموم مدن المحافظة.