تحقيقات وملفات

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة تجتاح مناطق واسعة طوال الأسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
ياسمين القصاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 وفي هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم ستبدأ في التراجع بحوالي 4 درجات على معظم المناطق.

وأضافت منار غانم، أن الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 20 و21 درجة نهارا والسواحل الشمالية 19 درجة، والمناطق الجنوبية من 31 لـ 36 درجة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 8 و12 درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستكون شتوية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، واضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة".

وعن الأمطار أكدت منار غانم، وجود فرص أمطار تصل حد السيول في سيناء والبحر الأحمر ومناطق وسط وجنوب الصعيد، وأوضحت أن فرص الأمطار مستمرة طوال الأسبوع وتختلف من محافظة لأخرى خلال الأيام القادمة.

الظواهر الجوية 

الأمطار:

فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها لتصبح متوسطة على بعض المناطق خلال ساعات المساء وعلى فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة متوقعة كذلك على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء، إضافة إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم، وتمتد أيضا إلى أجزاء من جنوب الصعيد، وذلك بشكل متقطع.

صحيفة عاجل | طقس الأربعاء.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة ...

الرياح:

وتنشط رياح على بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الأجواء ضمن حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مع ضرورة متابعة تحديثات الطقس واتباع الإرشادات اللازمة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح أو الأمطار.

تجاوزت سرعتها الـ 53 كيلو.. رياح شديدة مثيرة للرمال تضرب جنوب سيناء ...

وسوف نرصد لكم الظواهر الجوية اليوم الأحد:

علماء يكشفون عن أسباب الظواهر الجوية الشاذة

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء وعلى حلايب وشلاتين ومرسى علم وعلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما  نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس اليوم الأحد

