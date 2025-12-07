انخفاض كبير في درجات الحرارة.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة تجتاح مناطق واسعة طوال الأسبوع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم ستبدأ في التراجع بحوالي 4 درجات على معظم المناطق.

وأضافت منار غانم، أن الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 20 و21 درجة نهارا والسواحل الشمالية 19 درجة، والمناطق الجنوبية من 31 لـ 36 درجة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 8 و12 درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستكون شتوية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، واضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة".

وعن الأمطار أكدت منار غانم، وجود فرص أمطار تصل حد السيول في سيناء والبحر الأحمر ومناطق وسط وجنوب الصعيد، وأوضحت أن فرص الأمطار مستمرة طوال الأسبوع وتختلف من محافظة لأخرى خلال الأيام القادمة.

الظواهر الجوية

الأمطار:

فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها لتصبح متوسطة على بعض المناطق خلال ساعات المساء وعلى فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة متوقعة كذلك على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء، إضافة إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم، وتمتد أيضا إلى أجزاء من جنوب الصعيد، وذلك بشكل متقطع.

الرياح:

وتنشط رياح على بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الأجواء ضمن حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مع ضرورة متابعة تحديثات الطقس واتباع الإرشادات اللازمة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح أو الأمطار.

وسوف نرصد لكم الظواهر الجوية اليوم الأحد:

كما نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05