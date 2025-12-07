قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أمواج مرتفعة بشرم الشيخ وسيول بنويبع.. توابع طقس أمس بجنوب سيناء

أمواج شرم الشيخ
أمواج شرم الشيخ
ايمن محمد

ارتفعت الأمواج اليوم على شواطئ شرم الشيخ بشكل ملفت للنظر كما سقطت سيول فى محمية أبو جالوم بنويبع وسارت فى مجراها الطبيعي لتصب فى البحر. 

وكانت  شهدت مدن دهب شرم الشيخ ونويبع امس  أمطار رعدية غزيرة وأمواج مرتفعة طوال اليوم علاوة على موجه من الرعد والبرق في سماء جنوب سيناء.

زينت الأمطار شوارع مدينة دهب وسط فرحة السياح وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع استمرار الأمطار الرعدية وارتفاع الموج. 

وقالت كاتي ظريف غطاسة بمدينة دهب ان نزول الأمطار كان مبهج جدا للسياح وسكان مدينة دهب وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع نزول المطر مشيرا ولكن حدث سقوط أمطار غزيرة مع برق ورعد واوضحت انه مع ذلك الطقس المختلف مدينة دهب تزداد جمالا.

واضاف محسن جعفر من سكان مدينة دهب  طقس مختلف اليوم بالامطار ولكن ربما تتضرر بعض الأماكن و تتوقف بعض الأنشطة البحرية.

وكانت تعرضت مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ونويبع 

و أعلنت الوحدات المحلية للمدن  حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما تتعرض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو متر  من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

 واعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها،.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق بالمحافظة.

 أعلنت المحافظة رفع درجة القصوى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم. 

جنوب سيناء شرم الشيخ أمواج طقس سيول

