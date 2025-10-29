بعد زيارة ناجحة.. رئيس وزراء باكستان يغادر السعودية



شهد مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء مغادرة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، محمد شهباز شريفة والوفد المرافق له.

وكان في وداعه في الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود بحث مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، عددا من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومة البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم "الثلاثاء"، أن ذلك جاء خلال لقاء مشترك في العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن الجانبين يعملان حاليا على دراسة عددٍ من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

يأتي هذا الإطار امتدادًا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بينهما، وتأكيدًا على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني.