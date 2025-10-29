فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول دون التوصل إلى اتفاق عملي

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، أن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول من دون التوصل إلى "حل عملي".

وأضاف في بيان صدر فجر الأربعاء، أن "الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية، متهربا من النقطة الرئيسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار"، وفق تعبيره.

كما تابع أن حركة طالبان لجأت بدلا من قبول أي مسؤولية، إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل. وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي"، بحسب قوله.

جاء هذا بعدما عقدت محادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين عقب مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.