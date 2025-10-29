غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار

قالت مصادر في غزة إن ٦٥ شخصا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا يوم الأربعاء قال فيه إن جنديا قتل خلال اشتباكات في جنوب غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الغارات الإسرائيلية قتلت ٢٦ شخصا على الأقل، من بينهم خمسة في منزل قصف في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة، وأربعة في مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة، وخمسة في سيارة في خان يونس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة ليس في خطر بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع مما أسفر عن مقتل 26 شخصا ردا على مقتل جندي إسرائيلي.

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "على حد علمي، لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا. لذا ردّ الإسرائيليون، وعليهم الرد. وعندما يحدث ذلك، فعليهم الرد".

قال ترامب: "لا شيء سيُعرّض وقف إطلاق النار للخطر. عليكم أن تُدركوا أن حماس جزءٌ صغيرٌ جدًا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يُحسنوا التصرف".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الضربات التي جاءت في أعقاب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه إنه أمر بشن "هجمات قوية" فورية.

وزعم مسؤول عسكري إسرائيلي أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو خط الانتشار المتفق عليه في وقف إطلاق النار.