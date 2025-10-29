الرئيس الكوبي يعلن إجلاء أكثر من 735 ألف شخص مع اقتراب وصول الإعصار "ميليسا"

أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إجلاء أكثر من 735 ألف شخص مع اقتراب وصول الإعصار "ميليسا".



وقال دياز كانيل - في منشور على منصة "إكس" نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه جاري متابعة الإجراءات الاحترازية في المقاطعات المختلفة مع اقتراب وصول الإعصار، واصفا هذه الليلة ب"الصعبة للغاية" على كوبا بأكملها.



وقد خلف الإعصار "ميليسا" بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقي ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفي ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.



يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .



ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر كل عام .