قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات
ترامب: سنعيد صناعة السيارات إلى عصرها الذهبي بالولايات المتحدة
ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعرب عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى جامايكا إذا لزم الأمر

ترامب
ترامب
أ ش أ

 أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى جامايكا إذا لزم الأمر، عقب أن ضربها الإعصار "ميليسا" خلال الساعات الماضية.


وقال ترامب - الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وعلى استعداد للمضي قدما في تقديم الدعم والمساعدات اللازمة، مشيرا إلى أن الإعصار يحدث في الوقت الحالي أضرارا جسيمة بالجزيرة.


وأشار إلى قوة الرياح المصاحبة للإعصار "ميليسا" وتصنيفه النادر بأنه من الفئة الخامسة - وهي الأعلى بين درجات الأعاصير- عندما وصل إلى اليابسة.


وأضاف الرئيس الأمريكي أنه معتاد على الأعاصير كونه مقيما في ولاية "فلوريدا" إلا أنه لم ير مثل هذا من قبل حيث أن الإعصار ببساطة يدمر كل شيء في طريقه.


وقد خلف الإعصار "ميليسا" بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقي ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفي ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.


يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .


ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر كل عام.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إرسال مساعدات إلى جامايكا الإعصار ميليسا كوريا الجنوبية شبكة سي إن إن الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

ترشيحاتنا

حاتم صلاح

حاتم صلاح يودع جمهور ابن النادي قبل عرض الحلقات الأخيرة على شاهد

فتحي عبّد الوهاب

عودة فتحي عبد الوهاب للمشاركة في الموسم السادس من المداح

ابن النادي

غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد