ترامب يعرب عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى جامايكا إذا لزم الأمر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى جامايكا إذا لزم الأمر، عقب أن ضربها الإعصار "ميليسا" خلال الساعات الماضية.



وقال ترامب - الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وعلى استعداد للمضي قدما في تقديم الدعم والمساعدات اللازمة، مشيرا إلى أن الإعصار يحدث في الوقت الحالي أضرارا جسيمة بالجزيرة.



وأشار إلى قوة الرياح المصاحبة للإعصار "ميليسا" وتصنيفه النادر بأنه من الفئة الخامسة - وهي الأعلى بين درجات الأعاصير- عندما وصل إلى اليابسة.



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه معتاد على الأعاصير كونه مقيما في ولاية "فلوريدا" إلا أنه لم ير مثل هذا من قبل حيث أن الإعصار ببساطة يدمر كل شيء في طريقه.



وقد خلف الإعصار "ميليسا" بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقي ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفي ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.



يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .



ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر كل عام.