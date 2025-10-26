باكستان وإيران تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التجارة الحدودية

اتفقت باكستان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتذليل المعوقات أمام التجارة الحدودية والخدمات اللوجيستية بين البلدين، كما أكدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات الباكستاني عبدالعليم خان، مع وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، بالعاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم /الأحد/.

وخلال الاجتماع.. أكد خان أن بلاده ملتزمة بتسهيل التجارة الإقليمية والترابط .. فيما أعربت الوزيرة الإيرانية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشئون البحرية عبر ميناء "تشابهار" وميناء "جوادر".

