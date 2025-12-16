الولايات المتحدة تعلق إتفاقية هامة مع بريطانيا

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن الولايات المتحدة الأمريكية علًقت تنفيذ اتفاقية تكنولوجية أبرمتها مع بريطانيا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية للمملكة في سبتمبر الماضي، وسط تزايد الإحباط في واشنطن بشأن سير المحادثات التجارية مع لندن.

وبحسب الصحيفة ذاتها ، فتهدف "اتفاقية الازدهار التكنولوجي" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة النووية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد أكدوا في وقت سابق أن الولايات المتحدة علّقت الاتفاقية الأسبوع الماضي، حيث قال أحدهم إن إدارة ترامب تضغط على بريطانيا لتقديم تنازلات في مجالات تجارية خارج نطاق الشراكة التكنولوجية.

وتتواصل المحادثات التجارية منذ أن أبرم الجانبان اتفاقاً لتخفيف حدة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على البضائع البريطانية في مايو الماضي.