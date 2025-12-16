قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا
تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ
صلاح نظمي.. شرير الشاشة الذي علم الدنيا أسمى معاني الحب والوفاء
الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام
تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق إتفاقية هامة مع بريطانيا

ترامب وستارمر
ترامب وستارمر
محمود نوفل

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن الولايات المتحدة الأمريكية علًقت تنفيذ اتفاقية تكنولوجية أبرمتها مع بريطانيا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية للمملكة في سبتمبر الماضي، وسط تزايد الإحباط في واشنطن بشأن سير المحادثات التجارية مع لندن.

وبحسب الصحيفة ذاتها ، فتهدف "اتفاقية الازدهار التكنولوجي" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة النووية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد أكدوا في وقت سابق  أن الولايات المتحدة علّقت الاتفاقية الأسبوع الماضي، حيث قال أحدهم إن إدارة ترامب تضغط على بريطانيا لتقديم تنازلات في مجالات تجارية خارج نطاق الشراكة التكنولوجية.

وتتواصل المحادثات التجارية منذ أن أبرم الجانبان اتفاقاً لتخفيف حدة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على البضائع البريطانية في مايو الماضي.

امريكا بريطانيا ترامب اتفاقية الازدهار التكنولوجي الذكاء الاصطناعي الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: لن نتخلى عن إيران مهما تطورت علاقاتنا مع الولايات المتحدة

مساعدات

أطقم الهلال الأحمر المصري تعمل في ظروف جوية قاسية لإغاثة أهالي غزة

سوريا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد