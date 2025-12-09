أمريكا وبريطانيا تؤكدان دعم جهود المجلس الرئاسي اليمني والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية لتعزيز أمن واستقرار اليمن على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها بعض المحافظات الشرقية.



وأوضحت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة، في تدوينات على منصة (اكس)، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" ترحيب البلدين بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد،مؤكدة استمرار دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية بما يعزز مسار الاستقرار والأمن في البلاد.



وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في تدوينتها إن القائم بأعمال السفارة جوناثان بيتشيا، التقى الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وناقش معه القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة.



وأشارت السفارة البريطانية إلى أن سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف عقدت لقاءات جيدة مع الرئيس اليمني، جرى خلاله بحث الشواغل المشتركة بشأن الأوضاع المستجدة في محافظتي حضرموت، والمهرة.



ويأتي هذا الموقف في سياق حراك رئاسي مكثف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لحشد الدعم لمؤسسات الدولة، وتأكيد أولوية المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.