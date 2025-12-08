قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا: البحث العلمي مفتاح بناء جيل مفكر ومبدع وأبناؤنا هم علماء المستقبل

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فعاليات المعرض المحلي لمسابقة العلوم والهندسة ISEF للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي أقيم بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس بمختلف المراحل والإدارات التعليمية.

وخلال تفقده أقسام المعرض، أكد محافظ المنيا أن أبناءنا هم علماء المستقبل وأن البحث العلمي يمثل المفتاح الحقيقي لبناء جيل مفكر ومبتكر، مشددًا على دوره في تنمية المهارات الفكرية والثقافية لدى الطلاب، وتوسيع آفاق الإبداع والابتكار، وتعزيز الثقة والقدرة على المنافسة في المسابقات المحلية والجمهورية والدولية، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وحرص المحافظ على تجربة أحد المشروعات المتميزة الذي يحمل اسم AM GLOVE وهو جهاز طبي واعد يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض العصبية باليد باستخدام تقنيات متطورة، حيث استمع إلى شرح مفصل من الطالب القائم على المشروع حول آليات عمل الجهاز وأهميته في تقديم تشخيص أسرع وأكثر دقة، مشيدًا بتوظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي ورعاية المرضى، وأثنى اللواء كدواني على تميز الطلاب المشاركين وروحهم الابتكارية،

وأشاد بالدور الكبير للقائمين على تنظيم المسابقة، لما بذلوه من جهد لضمان خروج المعرض بصورة مشرفة تليق بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن التعاون بين الطلاب والخبراء وأعضاء هيئة التدريس يسهم في إكسابهم مهارات بحثية متقدمة، ويؤهلهم للوصول إلى مستويات تنافسية مشرفة.

ومن جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن معرض ISEF يُعد إحدى المبادرات الرائدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف إلى غرس ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب من سن 14 إلى 18 عامًا، من خلال التدريب والتوجيه، وتوفير منصة تنافسية تشجع العمل الجماعي والتفكير النقدي، مع تقديم الدعم المادي والمعنوي لتمكين الطلاب من تصميم مشروعات علمية تخدم قضايا التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المعرض يضم هذا العام 85 مشروعًا بحثيًا بمشاركة حوالى 150 طالباً وطالبة من 37 مدرسة، تحت إشراف وتحكيم نخبة من أساتذة كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا، تمهيدًا لتصعيد المشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المحافظة تستعد بقوة للمنافسة في ISEF 2026 بجيل جديد من الباحثين والموهوبين، مشيرًا إلى أن المعرض يغطي مجالات علمية متعددة تشمل الفيزياء والفلك، الأحياء الخلوية والجزيئية، الطاقة الكيميائية، الهندسة البيئية، والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وحرص الطلاب المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنيا خلال جولته التفقدية لأجنحة المعرض، تعبيرًا عن تقديرهم لدعمه لمسيرتهم العلمية والابتكارية.

يذكر أن محافظة المنيا حققت إنجازًا متميزًا بحصولها على 3 جوائز عالمية في معرض العلوم والهندسة الدولي ISEF 2025 -2024، بالإضافة إلى تحقيق المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية، في تتويج لجهود دعم ورعاية الموهوبين وتأهيلهم للمنافسة العالمية.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، عماد الدين محمود وكيل المديرية، أحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية،الدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعليمية، المهندس أحمد فاروق مدير عام التعليم الفني، محمد حسين مدير مدرسة صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية .

