نائب محافظ المنيا يطالب بتذليل أي معوقات تواجه المواطنين بالمراكز التكنولوجية

أجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية شملت كلاًّ من المركز التكنولوجي لمركز ومدينة المنيا والمركز التكنولوجي لمركز ومدينة سمالوط، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة سير العمل داخل شباك الخدمات بالمركزين، واطّلع على آليات تقديم الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، كما استفسر عن عدد من الملفات والإجراءات المتبعة في إنهاء طلبات المواطنين، بهدف التيسير على المترددين وتقليل زمن الانتظار.

وأكد الدكتور أبو زيد على أهمية حسن معاملة المواطنين والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين والعمل على سرعة إنهاء طلباتهم، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.