مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم نصف نقل وملاكي على صحراوي المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي ما أدي إلى اشتعال السيارة الملاكي، وتفحم الجثث على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارة نصف نقل وملاكي ونتج عن ذلك اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ونقل المصابين لتلقي العلاج وتقديم الاسعافات الأولية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.