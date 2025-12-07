محافظ المنيا: تمكين الأسر الأولى بالرعاية أولوية لتعزيز التنمية المستدامة بقرى سمالوط

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج تنموية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال بقرية الرملة التابعة لدير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك في إطار دعم الخدمات المجتمعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتهدف هذه الدورات إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا من خلال تنمية مهاراتهم في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتهم على بدء مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في توفير دخل مستدام للأسر المستفيدة.

وتناولت الدورات التدريبية عددًا من المحاور الأساسية، شملت التعريف بمفاهيم ريادة الأعمال، وكيفية إعداد خطة مشروع ناجحة، بالإضافة إلى تنمية مهارات التسويق وإدارة الموارد، بما يسهم في تحسين فرص نجاح المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الشاملة داخل القرى الأكثر احتياجًا.