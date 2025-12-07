بمشاركة 200 فنان من 9 دول .. افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح، الذي تستضيفه المحافظة ضمن برنامج "المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025"، بمشاركة أكثر من 200 فنان وفرقة مسرحية من 9 دول و4 محافظات مصرية.

ورحّب المحافظ بضيوف المهرجان، مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تؤكد مكانة المنيا على خريطة الفنون والثقافة، وتعكس قدرة المحافظة على احتضان الفعاليات الدولية بمستوى مشرف.

وأكد المحافظ أن المهرجان يأتي في إطار اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفن والإبداع، باعتبارهما إحدى ركائز القوة الناعمة، ودورهما في تعزيز الوعي وبناء الإنسان.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثقافة والفنون، وأن محافظة المنيا تسعى لأن تكون مركزًا رائدًا للفعاليات الثقافية والفنية، بما يعكس تاريخها العريق وإرثها الحضاري.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تعمل على توفير المناخ المناسب للمبدعين وفتح المسارح والقاعات أمام الجمهور، مؤكدًا أن الفن ليس رفاهية، بل رسالة تنويرية تسهم في زيادة الوعي والمعرفة وتنمية قدرات الشباب.

كما أوضح أن استضافة مهرجان دولي بهذا الحجم يعكس ثقة المؤسسات الثقافية والفنية في محافظة المنيا، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمهرجان ليصبح واحدًا من أبرز المنابر المسرحية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب المخرج الكبير خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بحمل هذه الدورة لاسمه، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المتواصل للفن بما يحقق العدالة الثقافية في الإبداع والتلقي.

كما نقل جلال تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مؤكدًا أن الفرق الحاصلة على المركز الأول ستحصل على منحة مجانية بمركز الإبداع الفني.

وأكد النجم حمزة العيلي، الرئيس الشرفي للمهرجان، أن الصورة المشرفة التي ظهر بها المهرجان هذا العام تجسد الدعم الكبير من اللواء عماد كدواني، والذي يسهم في تطوير الفعاليات عامًا بعد عام.

وأوضح المخرج كيرو صابر، مؤسس ورئيس المهرجان، أن الفعاليات تستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، وأن جميع العروض تُقدَّم مجانيًا للجمهور من مختلف الفئات العمرية، في إطار حرص المهرجان على توسيع دائرة المشاركة ونشر الثقافة المسرحية بين أبناء المحافظة.

واختُتم حفل الافتتاح بفقرات فنية قدمتها الفرقة الغنائية "ضليلة"، التي أحيت السهرة بمجموعة من الأغاني التراثية والفلكلورية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهد الحفل حضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ورحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات بالمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ووفود الدول المشاركة، بالإضافة إلى لفيف من الإعلاميين والصحفيين.