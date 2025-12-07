التفاصيل الكاملة للعثور على جثة مسن وسط ظروف غامضة بالمنيا

شهد مركز مغاغة شمال المنيا، حادث العثور على جثة رجل داخل إحدى الوحدات السكنية، في ظروف غامضة مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري إلى موقع الحادث لكشف حقيقة الواقعة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تعود أحداث الواقعه التي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بالعثور على جثة مسن بمركز مغاغة شمال المحافظة.

وبحسب المعلومات الأولية، عثر على جثة رجل في منتصف العقد الرابع من العمر، يدعى "ر. أ." 45 سنه ، في وضع يشير إلى ضرورة التحقيق الدقيق في ظروف الوفاة، وقامت القوة الأمنية بتأمين المكان ومنع الاقتراب لحين الانتهاء من إجراءات رفع الجثة.

وبانتهاء المعاينة المبدئية، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي بمغاغة، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق.

ومن المقرر أن يخضع الجثمان للفحص الطبي الشرعي، للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو أن الأمر جاء نتيجة وفاة طبيعية.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع االي شهادات عدد من سكان المنطقة لفحص آخر تحركات المتوفى، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة إن وجدت، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة.

