بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات/ طريق الصعيد الصحراوى الغربى، أمام مركز سمالوط شمال المنيا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين إصابة كل من محمد. ش. ع 14 سنة، ومحمد. ع. س 14 سنة، ومحمود. م. ع 12 سنة، ويوسف. ع. س 13 سنة ومحمد. ا. م 14 سنة، وعبد اللطيف. ع. ع 13 سنة، وأحمد. ع. ع 13 سنة، وأحمد. خ. م 25 سنة عامل، مقيمين جميعا بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.