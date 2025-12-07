قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 239 مخالفة خلال حملات رقابية وضبط سلع مدعمة قبل تداولها في السوق السوداء بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 239 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 164 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات متعلقة بالنظافة العامة وعدم وجود ميزان وعدم صرف بونات الخبز للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 61 محضرًا شملت قضايا غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، تم تحرير 10 محاضر تنوعت بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق دون عذر مسبق، وعدم إصدار بون الصرف.

وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 3 محاضر شملت ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف”، ومصادرة كميات من السولار قبل تداولها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى محضر لإحدى الجمعيات الزراعية لتبديد كمية قدرها 9 شكاير سماد مدعم “يوريا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مع التشديد على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات المقررة، وإجراء جشن الأوزان وسحب عينات عشوائية لضمان الجودة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية تحسبًا للتغيرات المناخية المحتملة

المنيا حملات تموين رقابه

