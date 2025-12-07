مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجه بخاريه بطريق إحدى القرى بمركز المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجه بخارية في أحدي قري مركز المنيا.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع محمد. ع. خ في العقد الثالث من عمره مقيم في قرية البرجاية، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.