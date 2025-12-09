محافظ المنيا يعلن تجهيز 489 لجنة لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب في 5 دوائر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء الكامل من الاستعدادات الأمنية واللوجيستية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في خمس دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكد محافظ المنيا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي ستستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ودورات المياه النظيفة، ومصادر التهوية، وخطوط الاتصالات، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان لضمان المظهر الحضاري.

وأوضح اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك تجهيز الاستراحات داخل المدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير وصولهم إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون عوائق.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الواعي والمسؤول يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويدعم استقرار الوطن ومؤسساته.