قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

69 يوما من الصبر والحنان.. والدة مالك "ضحية الألعاب النارية" تروي ذكريات مؤثرة قبل رحيله

69 يوما من الصبر والحنان.. والدة مالك "ضحية الألعاب النارية" تروي ذكريات مؤثرة قبل رحيله
69 يوما من الصبر والحنان.. والدة مالك "ضحية الألعاب النارية" تروي ذكريات مؤثرة قبل رحيله
ياسمين القصاص

 تمر الذكرى الثالثة لوفاة الطفل محمد مالك سيد عبد الرحمن، جلست بجانبه أمه في المستشفى 69 يوما أملا في أن يأخذه الله بيده ويمنحه الشفاء، لكن في النهاية هي إرادة الله ومشيئته. اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك.

وبسبب رصاصة طائشة غادر مالك الحياة وهو لم يتجاوز 10 سنوات ونصف، وكان من أبطال الجمهورية في لعبة التايكوندو، وابنا مطيعا وحنونا على أمه، وكان مواظبا على الصلوات، وبالتأكيد الله أخذه لحكمة، والجنة بلا شك مكان أفضل له من دنيانا الزائلة عاجلا أم آجلا، وربما بذلك رزق الراحة من هموم الدنيا.

وفي هذا الصدد، قالت الكاتبة إيمان سعيد، والدة مالك:
"لم أستطع أن أتخطى وفاة ابني حتى بعد 3 سنوات."

وأضافت سعيد خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد":
"أتخطى إيه؟ وإزاي؟ كان بقى راجل طولي، اتخطى 10 سنوات و6 شهور ويومين عاشهم معايا في حضني."

وتابعت: "اتخطى شكل الحادثة والرصاصة اللي خدها في راسه قدامي وفي حضني، اتخطى شكل الدم والألم والوجع، إزاي بس؟ ابني وراجلي وكل حاجة ليا. يارب لطفك بيا، يارب ادعولي بس والنبي".

وأكملت: "آخر عيد ميلاد مالك قضاه معي كان في المستشفى، فاق من الغيبوبة قبل عيد ميلادي بيوم واستغربت إنه مدرك وفاكر إن عيد ميلادي بكرا.. حبيبي لما فاق من الغيبوبة ماكنش بيتكلم ولا بيتحرك، بس كف إيده اليمين كان بيتحرك وكان بيكتبلنا على البورد اللي هو عايزه؛ طلب مني ينام على رجلي زي ما بيحب.. طلبت من التمريض يساعدوني ويمسكوا الخراطيم والمحاليل ونعمل كل اللي نعرف نعمله، بس اطلع فوق السرير وأخد رأسه على رجلي زي ما عايز".

محمد مالك ضحية الألعاب النارية الألعاب النارية الكاتبة إيمان سعيد التايكوندو بطل لعبة التايكوندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد