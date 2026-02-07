قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر
حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة

رئيس مجلس الوزراء
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال انطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أن هذا القطاع أثبت قدرته على دفع النمو، ويسهم فى خلق فرص العمل التي تنطلق به إلى أفاق أرحب. 

وأضاف: “شاركت الحكومة من النسخة 11 من قمة الشركات الناشئة عام 2024، وتحديثنا عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة وبعد أقل من عامين نشارك معكم واستطاعت الحكومة بجهود متسقة تنفيذ الكثير من التعهدات”.

وتابع: “أستطعنا ترسيخ استقرار الإقتصاد الكلي، وتمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء من الدولار وخفض معدلات التضخم والفائدة وزيادة معدلات النمو الإفتصادي لتصبح أكثر اعتمادا على الصناعة والتصدير والسياحة وغيرها”.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت على مدار السنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة.

مدبولي رئيس الوزراء ريادة الأعمال

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

الأهلي

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر بعد مباراة شبيبة القبائل

منتخب الريشة الطائرة

منتخب الريشة الطائرة يغادر إلى بوتسوانا للمشاركة في بطولة أفريقيا

أفشة وطارق قنديل

أفشة يوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الأهلي.. ماذا قال؟

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

