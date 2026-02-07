مدبولي: الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال انطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أن هذا القطاع أثبت قدرته على دفع النمو، ويسهم فى خلق فرص العمل التي تنطلق به إلى أفاق أرحب.

وأضاف: “شاركت الحكومة من النسخة 11 من قمة الشركات الناشئة عام 2024، وتحديثنا عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة وبعد أقل من عامين نشارك معكم واستطاعت الحكومة بجهود متسقة تنفيذ الكثير من التعهدات”.

وتابع: “أستطعنا ترسيخ استقرار الإقتصاد الكلي، وتمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء من الدولار وخفض معدلات التضخم والفائدة وزيادة معدلات النمو الإفتصادي لتصبح أكثر اعتمادا على الصناعة والتصدير والسياحة وغيرها”.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت على مدار السنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة.