4 تغييرات أساسية .. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات المجانية الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان آخر ظهور للأهلي في دور المجموعات عندما تعادل خارج أرضه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1/1.

الأهلي يسعى لتوسيع الفارق أمام شبيبة القبائل

يرفع الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة ييس توروب، حالة الطوارىء إستعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقررة مساء اليوم السبت، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسود حالة من الاستياء الأجواء داخل النادي، بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، بعدما تعادل الفريق مع يانج أفريكانز 1-1، وبعدها تعادل بنفس النتيجية مع البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

5 غيابات للأهلي في موقعة شبيبة القبائل

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود 5 لاعبين في موقعة الليلة أمام شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري كلا من: «إمام عاشور بسبب عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين بقرار من إدارة النادي لرفضه السفر ضمن بعثة الفريق إلى تنزانيا، وأحمد مصطفى زيزو للإصابة في العضلة الخلفية، وهادي رياض وفقًا للرؤية الفنية، ومحمد سيحا حارس المرمى، والمغربي أشرف داري تمهيدا لرحيله عن النادي خلال ساعات».

4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل

قرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة شبيبة القبائل، مساء اليوم.

وينوي ييس توروب الدفع بمصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي في حراسة المرمى، إضافة إلى عودة ياسر إبراهيم إلى جوار ياسين مرعي بدلا من أحمد رمضان بيكهام، على أن يشغل محمد هاني الجبهة اليمنى بدلا من أحمد عيد، وسيكون أليو ديانج بدلا من أحمد مصطفى زيزو المصاب.

موعد مباراة الأهلي وشبية القبائل والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الجزائر، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تنطلق المباراة على ملعب استاد حسين آيت أحمد، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة bein sports 2 hd.، ويسبق اللقاء استديو تحليلي للحديث عن المباراة والجوانب الفنية للفريقين قبل هذه المواجهة.

وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق علي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلي المعلق عصام الشوالي.

تردد القناة المجانية الناقلة للقاء

تنقل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية لقاء الأهلي وشبيبة القبائل فى دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية (Programme National) الناقلة للمباريات الرياضية الهامة بجودة HD على نايل سات

ـ القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 7°W).

ـ التردد: 11680.

ـ الاستقطاب: أفقي (H).

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 5/6.

ـ الجودة HD.

ـ اسم القناة على الريسيفير Programme National.

ـ قد تتطلب القناة إدخال شفرة Biss لفتحها، وهي غالباً (1100001100000000).

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأحمر أمام شبيبة القبائل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

ـ خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

ـ خط الهجوم: أشرف بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.

ترتيب فرق المجموعة الثانية

يحتل الأهلي قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث، بينما يحل فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.