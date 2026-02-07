رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وعرض الفيلم شهادات لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، موضحين الهدف من الميثاق الذي يعد خارطة طريق واضحة يمثل الالتزام الحكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر.

يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.