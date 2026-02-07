قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر
حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وعرض الفيلم شهادات لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، موضحين الهدف من الميثاق الذي يعد خارطة طريق واضحة يمثل الالتزام الحكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر.

يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

مدبولي مجلس الوزراء ميثاق الشركات الناشئة ريادة الأعمال

