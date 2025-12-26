قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ قصفا مدفعيا على تل أحمر شرقي

قوات الإحتلال
قوات الإحتلال
محمود نوفل


أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا  إستهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الداخلية السورية  عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة حلب وإلقاء القبض على ثلاثة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر.

داعش في حلب
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني،  إن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على ثلاثة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر ومواد معدة لاستخدامها في أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين واستقرار المحافظة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب في بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية إن "وحداتنا المختصة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفّذت عملية نوعية في محافظة حلب استهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد متابعة دقيقة لعناصرها خلال الفترة الماضية".

سوريا قوات الاحتلال ريف القنيطرة حلب الداخلية السورية

