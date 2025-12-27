إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 5 آلاف متر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف محافظ الشرقية انه شهد مركز ومدينة بلبيس تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، تنفيذ حملات إزالة مكثفة لرصد وإزالة التعديات في المهد، وأسفرت عن إزالة سور مخالف بطول ٣٠ مترًا طوليًا بنطاق الوحدة المحلية غيتة وإزالة لحالتي تعدي بالوحدة المحلية الزوامل بجمعية المهندسين العرب عبارة عن فك جمالون حديد على مساحة ٥٠٠ متر و إزالة سور بطول ٥٠ مترًا طوليًا وإزالة منزل مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية شبرا النخلة على مساحة ١٠٠ متر بالدبش الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم التصدي لمحاولة إعادة بناء مخالف بالوحدة المحلية الزوامل عبارة عن حفر جور لصب قواعد خرسانية، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة قواعد وأعمدة خرسانية بجمعية المهندسين العرب – بوابة رقم ٢ التابعة للوحدة المحلية الزوامل على مساحة ٤ آلاف متر وفك شدة خشبية بالبر الشرقي بجوار مصنع الحديد على مساحة ٣٠٠ متر، تابعة للوحدة المحلية غيتة وإزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٣٠ مترًا طوليًا بنطاق الوحدة المحلية غيتة.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم وتحت إشراف أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، تم ازالة شدة حديدية بقرية القطايع التابعة للوحدة المحلية صفط زريق على مساحة ١٠٠ متر.

وشهد مركز أبوكبير تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز تم تنفيذ إزالة لسور مخالف بناحية بني عياض على مساحة ٢٠٠ متر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي مركز فاقوس وتحت إشراف المحاسب محمد الاباصيري رئيس المركز تم ازالة منزل سكني دور أرضي مسلح بعزبة نادي الصيد – بالعزازي على مساحة ١١٤ مترًا، إزالة كلية باسم المخالف (م.م).

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لأي تعديات مخالفة، وعدم التهاون مع المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.