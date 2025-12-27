قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى الشرقى

طريق قنا الزراعى الشرقى
طريق قنا الزراعى الشرقى
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تقليم الأشجار، على طول طريق قنا – الأقصر الزراعي الشرقى، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ مواقع العمل واطمأن على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.


 زراعة 90 عمود إنارة

وأوضح محافظ قنا أنه تم اعتماد زراعة 90 عمود إنارة على امتداد الطريق، بداية من كمين البياضية وحتى نهاية نطاق مركز قنا، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا للجهود الجارية بالقطاع الجنوبي بمركز قفط، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل زراعة 90 عمود إنارة، تم تركيب 23 عمودًا منها حتى الآن.

وقال عبد الحليم إنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الري، لضمان عدم تعارض أعمال تركيب الأعمدة مع أعمال تطهير الترع، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويحافظ على كفاءة البنية التحتية.

وأضاف محافظ قنا أنه تم التواصل مع المهندس محمد فوزي، المدير الجديد لقطاع الكهرباء، حيث جرى الاتفاق على سرعة توريد أسلاك الكهرباء والكشافات اللازمة، تمهيدًا لتشغيل أعمدة الإنارة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خدمة المواطنين وتأمين الطريق خلال فترات الليل.

وأوضح أنه في بعض القطاعات التي تفتقر إلى البلدورات أو الحواجز الواقية، تم مخاطبة مديرية الطرق للعمل بنظام الأمر المباشر لتوريد وتركيب صدادات “نيوجيرسي”، خاصة على حواف الترع، وذلك للحد من حوادث السقوط المتكررة وضمان السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
 

   بدء أعمال الردم قريباً

وفي إطار تطوير الطريق بشكل شامل، أكد عبد الحليم أنه تم التنسيق مع فرع هيئة الطرق والكباري لبدء أعمال الازدواج بالطريق، حيث جرى التعاقد مع أحد المقاولين، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال قريبًا، وتشمل ردم وتسوية الجزء الأيسر من الطريق ليوازي منسوب الطريق القائم، مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والعاكسة أثناء التنفيذ لتأمين حركة المرور.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأعمال بصفة دورية ومستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى الأمان وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

قنا تركيب أعمدة الإنارة طريق قنا قطاع الكهرباء حركة المرور أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد