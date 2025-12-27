محافظ قنا يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار بالطريق الزراعى الشرقى

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تقليم الأشجار، على طول طريق قنا – الأقصر الزراعي الشرقى، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ مواقع العمل واطمأن على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.



زراعة 90 عمود إنارة

وأوضح محافظ قنا أنه تم اعتماد زراعة 90 عمود إنارة على امتداد الطريق، بداية من كمين البياضية وحتى نهاية نطاق مركز قنا، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا للجهود الجارية بالقطاع الجنوبي بمركز قفط، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل زراعة 90 عمود إنارة، تم تركيب 23 عمودًا منها حتى الآن.

وقال عبد الحليم إنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الري، لضمان عدم تعارض أعمال تركيب الأعمدة مع أعمال تطهير الترع، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويحافظ على كفاءة البنية التحتية.

وأضاف محافظ قنا أنه تم التواصل مع المهندس محمد فوزي، المدير الجديد لقطاع الكهرباء، حيث جرى الاتفاق على سرعة توريد أسلاك الكهرباء والكشافات اللازمة، تمهيدًا لتشغيل أعمدة الإنارة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خدمة المواطنين وتأمين الطريق خلال فترات الليل.

وأوضح أنه في بعض القطاعات التي تفتقر إلى البلدورات أو الحواجز الواقية، تم مخاطبة مديرية الطرق للعمل بنظام الأمر المباشر لتوريد وتركيب صدادات “نيوجيرسي”، خاصة على حواف الترع، وذلك للحد من حوادث السقوط المتكررة وضمان السلامة العامة لمستخدمي الطريق.



بدء أعمال الردم قريباً

وفي إطار تطوير الطريق بشكل شامل، أكد عبد الحليم أنه تم التنسيق مع فرع هيئة الطرق والكباري لبدء أعمال الازدواج بالطريق، حيث جرى التعاقد مع أحد المقاولين، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال قريبًا، وتشمل ردم وتسوية الجزء الأيسر من الطريق ليوازي منسوب الطريق القائم، مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والعاكسة أثناء التنفيذ لتأمين حركة المرور.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأعمال بصفة دورية ومستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى الأمان وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

