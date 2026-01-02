كارثة قصيرة الأمد.. ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول

أعلنت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، المشروع اللاسلكي المدعوم من منظمة ترامب، والتي أطلقت هاتفها الذكي T1 في وقت سابق من هذا العام، عن تأجيل خططها لإصدار الهاتف الذهبي اللون.

وأرجعت الشركة التأخير إلى الإغلاق الحكومي التاريخي الذي استمر 43 يوما، والذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ "الكارثة قصيرة المدى مع الديمقراطيين".

كان من المقرر أن يصل هاتف الأندرويد الذهبي ذو الـ 499 دولارا إلى العملاء بحلول نهاية عام 2025، ولكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، قالت الشركة إنه "من المحتمل جدا" ألا يتم شحن الجهاز هذا الشهر.

ووفقا لتقرير “فورتشين”، أصبح من المقرر الآن تسليم الهواتف بحلول منتصف يناير 2026، وبحسب ممثلي خدمة العملاء، أضاف التقرير أن الإغلاق الحكومي أوقف العمليات اللوجستية الأساسية.

وقال ممثل خدمة العملاء: “لقد تم إخبارنا بأن موعد التسليم سيكون بين منتصف إلى أواخر يناير”، ولم تصدر الشركة بيانا رسميا حول الجدول الزمني الجديد.

وتم اقتباس ممثل خدمة العملاء بقوله: "تم تأجيل هاتف T1 بسبب الإغلاق الحكومي، كان عليهم تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالهيئة الفيدرالية للاتصالات FCC".

إطلاق هاتف T1 كبديل لآبل وسامسونج

تم الكشف عن هاتف T1 في يونيو الماضي، وكان يسوق له كبديل ضد التصنيع الأجنبي، وكان الهاتف يروج على أنه "صنع في الولايات المتحدة"، بما يتماشى مع تهديدات ترامب العلنية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منافسيه آبل وسامسونج.

ومع ذلك، وفقا لتقديرات IDC، فإن أقل من 5% من مكونات الهواتف الذكية الحديثة تصنع حاليا داخل الولايات المتحدة.

وأشار المراقبون مؤخرا إلى أنه تم إزالة عبارة "صنع في الولايات المتحدة" من موقع Trump Mobile، إلى جانب اختفاء تواريخ الإصدار المحددة، كما أشار التقرير.

جدول الإطلاق المفقود لهاتف Trump Mobile T1

- يونيو: إطلاق Trump Mobile فتح باب الطلبات المبدئية.

- أغسطس: الموعد المبدئي للإصدار (تم تجاوزه).

- أكتوبر: الموعد الثاني المتوقع للإصدار (تم تجاوزه).

- ديسمبر: الالتزام النهائي بنهاية العام (تم تجاوزه بسبب الإغلاق الحكومي).

- يناير 2026: النافذة الجديدة المتوقعة للشحن.

جدير بالذكر أن موقع Trump Mobile أصبح الآن يبيع هواتف آيفون 14 وآيفون 15 وجالاكسي S23 وجالاكسي S24 المعاد تجديدها.