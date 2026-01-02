قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارثة قصيرة الأمد.. ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول

هاتف T1
هاتف T1
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، المشروع اللاسلكي المدعوم من منظمة ترامب، والتي أطلقت هاتفها الذكي T1 في وقت سابق من هذا العام، عن تأجيل خططها لإصدار الهاتف الذهبي اللون. 

وأرجعت الشركة التأخير إلى الإغلاق الحكومي التاريخي الذي استمر 43 يوما، والذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ "الكارثة قصيرة المدى مع الديمقراطيين".

كان من المقرر أن يصل هاتف الأندرويد الذهبي ذو الـ 499 دولارا إلى العملاء بحلول نهاية عام 2025، ولكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، قالت الشركة إنه "من المحتمل جدا" ألا يتم شحن الجهاز هذا الشهر.

ووفقا لتقرير “فورتشين”، أصبح من المقرر الآن تسليم الهواتف بحلول منتصف يناير 2026، وبحسب ممثلي خدمة العملاء، أضاف التقرير أن الإغلاق الحكومي أوقف العمليات اللوجستية الأساسية. 

وقال ممثل خدمة العملاء: “لقد تم إخبارنا بأن موعد التسليم سيكون بين منتصف إلى أواخر يناير”، ولم تصدر الشركة بيانا رسميا حول الجدول الزمني الجديد.

وتم اقتباس ممثل خدمة العملاء بقوله: "تم تأجيل هاتف T1 بسبب الإغلاق الحكومي، كان عليهم تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالهيئة الفيدرالية للاتصالات FCC".

إطلاق هاتف T1 كبديل لآبل وسامسونج

تم الكشف عن هاتف T1 في يونيو الماضي، وكان يسوق له كبديل ضد التصنيع الأجنبي، وكان الهاتف يروج على أنه "صنع في الولايات المتحدة"، بما يتماشى مع تهديدات ترامب العلنية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منافسيه آبل وسامسونج.

ومع ذلك، وفقا لتقديرات IDC، فإن أقل من 5% من مكونات الهواتف الذكية الحديثة تصنع حاليا داخل الولايات المتحدة. 

وأشار المراقبون مؤخرا إلى أنه تم إزالة عبارة "صنع في الولايات المتحدة" من موقع Trump Mobile، إلى جانب اختفاء تواريخ الإصدار المحددة، كما أشار التقرير.

جدول الإطلاق المفقود لهاتف Trump Mobile T1

- يونيو: إطلاق Trump Mobile فتح باب الطلبات المبدئية.

- أغسطس: الموعد المبدئي للإصدار (تم تجاوزه).

- أكتوبر: الموعد الثاني المتوقع للإصدار (تم تجاوزه).

- ديسمبر: الالتزام النهائي بنهاية العام (تم تجاوزه بسبب الإغلاق الحكومي).

- يناير 2026: النافذة الجديدة المتوقعة للشحن.

جدير بالذكر أن موقع Trump Mobile أصبح الآن يبيع هواتف آيفون 14 وآيفون 15 وجالاكسي S23 وجالاكسي S24 المعاد تجديدها.

ترامب موبايل ترامب الهاتف الذهبي هاتف T1 Trump Mobile T1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد