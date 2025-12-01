بفستان طويل.. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة عبير صبري صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انسجرام

وظهرت عبير صبري بفستان سوارية زيتي طويل وشعرها المنسدل علي الاكتاف ومكياج ناعم ابرز جمالها وكتبت علي الصور : اول ستمبر .. يارب الأقدار الجميلة ".



أعلنت الفنانة عبير صبري عن مشاركتها في مسلسل البخت المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2026 ، كما تشاركها أيضاً في المسلسل الفنانة نسرين أمين.

وكتبت عبير صبري على صورتها:

“مسلسل البخت رمضان 2026 بإذن الله تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام مدير تصوير تامر جوزيف”.

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة