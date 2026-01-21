قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض فيلم " سنو وايت" على هذه المنصة

أحمد البهى

كشفت منصة شاهد عن استعدادها طرح فيلم سنو وايت، خلال الفترة القادمة، بعد أشهر قليلة من رفعه من السينمات.

تدور قصة فيلم سنو وايت حول وجود صعوبات لقصار القامة وسعيهم الدائم لتحقيق حلم الحب والزواج حيث تقوم إيمان والتي تقدم دورها مريم شريف تلجأ إلي مواقع التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من الزواج.

قصة فيلم سنو وايت 

تدور قصة فيلم سنو وايت بطولة مريم شريف حول قوة الفتاة المصرية التي تبحث عن الحب والزواج والاستقرار الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

مريم شريف 

وتقوم مريم شريف بدور الفتاة المصرية إيمان التي تبحث عن الحب يشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح و محمد جمعة وخالد سرحان وصفوة وكريم فهمي.

مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت هي فتاة مصرية قدمت دور إيمان فتاة مصرية من قطار القامة وهو أول دور فني لها قدمت من خلاله دور فتاة تواجه مشاكل في حياتها بسبب قصر القامة.

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

تصميم سوق الحبشي

محافظ المنيا يطرح تصميمات «سوق الحبشي الحضري» لاستطلاع رأي المواطنين

استمرار اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية بأسيوط

محافظ أسيوط: اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية أولوية لبناء جيل قادر على المنافسة

محافظ قنا

بعد التسريب.. محافظ قنا يوجه بالتحقيق في شكاوى امتحان الهندسة للإعدادية

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

