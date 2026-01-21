عرض فيلم " سنو وايت" على هذه المنصة

كشفت منصة شاهد عن استعدادها طرح فيلم سنو وايت، خلال الفترة القادمة، بعد أشهر قليلة من رفعه من السينمات.

تدور قصة فيلم سنو وايت حول وجود صعوبات لقصار القامة وسعيهم الدائم لتحقيق حلم الحب والزواج حيث تقوم إيمان والتي تقدم دورها مريم شريف تلجأ إلي مواقع التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من الزواج.

قصة فيلم سنو وايت

تدور قصة فيلم سنو وايت بطولة مريم شريف حول قوة الفتاة المصرية التي تبحث عن الحب والزواج والاستقرار الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

مريم شريف

وتقوم مريم شريف بدور الفتاة المصرية إيمان التي تبحث عن الحب يشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح و محمد جمعة وخالد سرحان وصفوة وكريم فهمي.

مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت هي فتاة مصرية قدمت دور إيمان فتاة مصرية من قطار القامة وهو أول دور فني لها قدمت من خلاله دور فتاة تواجه مشاكل في حياتها بسبب قصر القامة.