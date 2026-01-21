قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم

فاروق نجيب
فاروق نجيب
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.

نرصد أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل فاروق نجيب.

-تعرف نجيب في بداية حياته على الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور، الذي قدمه للجمهور في مسرحية (واَبور الطحين).

-قدم العديد من الأدوار والتي كان أغلبها في المسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله (السيرة الهلالية، الفرسان، الدالي، حياة الجوهري).

أعمال فاروق نجيب

- واحد من أشهر أدواره، دور "قوالح" مدير مخابرات طيبة في مسرحية "أنت اللي قتلت الوحش" عام 1970

- توفي بمستشفى التأمين الصحي عن عمر يناهز 74 عامًا، في21 يناير 2014، بفشل في وظائف الكبد.

- إلى جانب عمله كممثل، عمل كمدير إنتاج في 16 عملا فنيا، منها أفلام "روعة الحب، 7 أيام في الجنة، أدهم الشرقاوي، مراتي مدير عام).

- قال نجيب في تصريحات صحفية، إنه عاصر كل حكام مصر بداية من الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك وما بعده، وما شاهده بعد ثورة يناير لم يراه في حياته، قائلا: "أنا مسيحى الديانة ومسلم العقيدة"، ويأتي هذا ردا على الشائعات التي طالته بإعلان إسلامه.

-قال نجيب أن والده الحقه بالكُتاب في طفولته بقرية "تلا المنوفية" لتحسين اللغة العربية لديه بناءً على نصيحة صديق له، وهو ما جعله يحفظ القراَن.

- أصيب الفنان فاروق نجيب في سنواته الأخيرة، بمرض الفشل الكلوي، وتراجعت حالته الصحية والنفسية بسبب تجاهل الأوساط الفنية والإعلامية والنقابات المهنية له، وهو الأمر الذي شكى قبل رحيله.

- آخر الأعمال التي عُرضت له قبل وفاته هو ميني سيت كوم "فندق 8 حريم" في عام 2013.

- في عام 2016، عُرض له فيلم حسن دليفري، بعد وفاته بعامين.

- قدم قرابة 300 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- قبل وفاته انتشرت صورا له من المستشفى وظهر خلالها بجسد هزيل للغاية حيث غير المرض ملامحه، وهي الصور التي تسببت في حزن الملايين من محبيه عليه.

فاروق نجيب أعمال فاروق نجيب أفلام فاروق نجيب الفنان فاروق نجيب ذكرى وفاة فاروق نجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

مفاجأة مدوية .. نجم الزمالك بيحلم يختتم حياته الكروية في بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يوسف بلعمري

هل توروب غير مقتنع بيوسف بلعمري صفقة الأهلي الجديدة؟.. شوبير يوضح

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد