في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.

نرصد أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل فاروق نجيب.

-تعرف نجيب في بداية حياته على الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور، الذي قدمه للجمهور في مسرحية (واَبور الطحين).

-قدم العديد من الأدوار والتي كان أغلبها في المسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله (السيرة الهلالية، الفرسان، الدالي، حياة الجوهري).

أعمال فاروق نجيب

- واحد من أشهر أدواره، دور "قوالح" مدير مخابرات طيبة في مسرحية "أنت اللي قتلت الوحش" عام 1970

- توفي بمستشفى التأمين الصحي عن عمر يناهز 74 عامًا، في21 يناير 2014، بفشل في وظائف الكبد.

- إلى جانب عمله كممثل، عمل كمدير إنتاج في 16 عملا فنيا، منها أفلام "روعة الحب، 7 أيام في الجنة، أدهم الشرقاوي، مراتي مدير عام).

- قال نجيب في تصريحات صحفية، إنه عاصر كل حكام مصر بداية من الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك وما بعده، وما شاهده بعد ثورة يناير لم يراه في حياته، قائلا: "أنا مسيحى الديانة ومسلم العقيدة"، ويأتي هذا ردا على الشائعات التي طالته بإعلان إسلامه.

-قال نجيب أن والده الحقه بالكُتاب في طفولته بقرية "تلا المنوفية" لتحسين اللغة العربية لديه بناءً على نصيحة صديق له، وهو ما جعله يحفظ القراَن.

- أصيب الفنان فاروق نجيب في سنواته الأخيرة، بمرض الفشل الكلوي، وتراجعت حالته الصحية والنفسية بسبب تجاهل الأوساط الفنية والإعلامية والنقابات المهنية له، وهو الأمر الذي شكى قبل رحيله.

- آخر الأعمال التي عُرضت له قبل وفاته هو ميني سيت كوم "فندق 8 حريم" في عام 2013.

- في عام 2016، عُرض له فيلم حسن دليفري، بعد وفاته بعامين.

- قدم قرابة 300 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- قبل وفاته انتشرت صورا له من المستشفى وظهر خلالها بجسد هزيل للغاية حيث غير المرض ملامحه، وهي الصور التي تسببت في حزن الملايين من محبيه عليه.