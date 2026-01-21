قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
فن وثقافة

بعيدا عن المألوف والمتوقع .. ناقد فني يشيد بفيلم كولونيا

فيلم كولونيا
فيلم كولونيا
أحمد البهى

أشاد الناقد السينمائي محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع فيسبوك، بفيلم كولونيا، والذي يعرض حاليًا فى السينمات. 

وقال محمود عبد الشكور: أحببت التجربة على وجه العموم، لأنها تطرح زاوية مختلفة، ذكية وعميقة، للعلاقة مع الأب، بعيدا عن المألوف والمتوقع.

وتابع عبد الشكور: سعدت أكثر بعمل أول روائي طويل لمخرج متميز هو محمد صيام، وبأداء أحمد مالك وكامل الباشا، في دورين حافلين بالمشاعر والتعبيرات والعواطف المتقلبة.

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكامل الباشا، ومايان السيد، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما حققه من صدى نقدي وجماهيري واسع قبل طرحه التجاري في دور العرض.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.


 

