بعيدا عن المألوف والمتوقع .. ناقد فني يشيد بفيلم كولونيا

أشاد الناقد السينمائي محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع فيسبوك، بفيلم كولونيا، والذي يعرض حاليًا فى السينمات.

وقال محمود عبد الشكور: أحببت التجربة على وجه العموم، لأنها تطرح زاوية مختلفة، ذكية وعميقة، للعلاقة مع الأب، بعيدا عن المألوف والمتوقع.

وتابع عبد الشكور: سعدت أكثر بعمل أول روائي طويل لمخرج متميز هو محمد صيام، وبأداء أحمد مالك وكامل الباشا، في دورين حافلين بالمشاعر والتعبيرات والعواطف المتقلبة.

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكامل الباشا، ومايان السيد، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما حققه من صدى نقدي وجماهيري واسع قبل طرحه التجاري في دور العرض.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.



